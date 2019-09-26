Прямая трансляция: Юрий Куклачёв рассказывает о своём бенефисе

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Известный дрессировщик кошек Юрий Куклачёв общается с прессой в преддверии своего эстрадно-циркового бенефиса. Представление пройдёт 15 октября на манеже Большого московского государственного цирка.

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