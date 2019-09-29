Прямая трансляция: Выставка-раздача бездомных котят в Москве

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Выставка-раздача кошек "Забери меня домой" проходит в Москве. Любой желающий может забрать питомца из приюта "Муркоша". Все животные привиты и имеют ветеринарные паспорта международного образца.

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