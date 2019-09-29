Прямая трансляция: Прощание с Жаком Шираком

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Сотни французов пришли проститься с Жаком Шираком — бывшим президентом страны. Церемония проходит в Доме инвалидов в Париже. Ширак руководил Францией 12 лет — с 1995-го по 2007-й. Он умер утром 26 сентября в возрасте 86 лет.

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