Прямая трансляция: Брата режиссёра Арцибашева удерживают в частной клинике

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Брата режиссёра Сергея Арцибашева — Владимира — удерживают в одной из частных клиник Москвы, куда он попал после инсульта. Об этом заявляют его родственники. Им ничего не сообщают о его состоянии и не пускают к нему в палату.

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