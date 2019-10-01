Прямая трансляция: Беспорядки в Гонконге

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15 человек госпитализированы в результате столкновений протестующих с полицией в Гонконге. Задержано более 50 активистов. Лайф ведёт прямую трансляцию с места беспорядков.

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