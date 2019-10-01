Прямая трансляция: Путин выступает на саммите ЕАЭС в Ереване

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Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое проходит в Ереване. Лайф ведёт прямую трансляцию выступления главы государства.

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