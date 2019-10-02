Прямая трансляция: Сергей Лавров на заседании клуба "Валдай"

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров принимает участие в дискуссии по Ближнему Востоку на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи.

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