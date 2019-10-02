Прямая трансляция: Путин на "Российской энергетической неделе"

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Президент РФ Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя" в Москве.

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