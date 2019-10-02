Прямая трансляция: Путин проводит совещание по модернизации здравоохранения

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Президент Владимир Путин проводит важное совещание, которое будет посвящено модернизации первичного звена здравоохранения.

Среди главных тем — оплата труда медработников и финансирование региональных программ.

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