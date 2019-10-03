Прямая трансляция: Посадка "Союза МС-12" с тремя космонавтами на борту

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Космический корабль "Союз МС-12", на борту которого находятся космонавты Алексей Овчинин из России, Ник Хейг из США и Хаззаа аль-Мансури из ОАЭ, совершает посадку на Землю. Следим за ней в прямом эфире.

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