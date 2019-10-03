Прямая трансляция с места нападения мужчины с ножом на полицейских в Париже

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Прямая трансляция с места нападения вооружённого ножом мужчины на полицейских в Париже. Ранены пять человек, состояние одного из них врачи оценивают как тяжёлое. Ответным огнём нападавший был убит.

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