Прямая трансляция: Путин на заседании клуба "Валдай"

271

Президент РФ Владимир Путин участвует в заседании Международного клуба "Валдай". Главная тема дискуссии — рост влияния Востока на мировой порядок.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×