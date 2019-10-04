Прямая трансляция: Скрипочка и Скворцов дают напутствие новичкам-космонавтам

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Фото © Pixabay

Российские космонавты, которые сейчас находятся на МКС, дают напутствия новичкам. Олег Скрипочка и Александр Скворцов общаются с теми, кто готовится участвовать в программе отбора и вступить в ряды покорителей космоса.

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