Прямая трансляция: Протесты в Гонконге

187

Протестующие требуют ввести прямые выборы, освободить всех задержанных демонстрантов и провести расследование действий полиции на предыдущих акциях.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×