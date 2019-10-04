Путин проводит первое заседание набсовета АНО "Россия — страна возможностей"

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Президент РФ Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета "Россия — страна возможностей" на базе центра "Сириус" в Сочи. В частности, будет обсуждаться, насколько эффективно работают проекты организации.

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