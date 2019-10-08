Прямая трансляция: В "Москвариуме" гигантского осьминога кормят креветками

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Праздничный ужин для одного из самых загадочных обитателей "Москвариума". В День осьминога для гигантского головоногого по кличке Аристотель подготовили открытку и угощение — целую тарелку креветок.

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