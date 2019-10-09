Прямая трансляция: Космонавты рассказывают о полёте на МКС

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Космонавт "Роскосмоса" Алексей Овчинин и первый побывавший в космосе гражданин ОАЭ Хаззаа аль-Мансури проводят послеполётную пресс-конференцию. Они вернулись на Землю 3 октября.

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