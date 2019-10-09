Прямая трансляция: Юрий Куклачёв — о предстоящем бенефисе

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Юрий Куклачёв и его команда общаются с прессой в преддверии эстрадно-циркового бенефиса. Шоу пройдёт 15 октября на арене Большого московского государственного цирка. Именно там знаменитый дрессировщик кошек начинал свой путь.

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