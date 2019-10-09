Прямая трансляция: Запуск ракеты "Протон-М" со спутниками с Байконура

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Ракета "Протон-М" с европейским и американским спутниками стартует с Байконура.

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