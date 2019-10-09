Прямая трансляция: Ситуация на месте дерзкого ограбления в Москве

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Четверо в масках напали на мужчину, ударив его топором по голове. Они отобрали у прохожего сумку, после чего преступники скрылись на синем Dodge. Предположительно, их добычей стали $50–60 тысяч. Пострадавший госпитализирован.

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