Прямая трансляция: Путин проводит заседание с правительством

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Президент РФ Владимир Путин проводит заседание с правительством. На совещании будет обсуждаться совершенствование механизмов контрольно-надзорной деятельности.

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