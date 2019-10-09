Прямая трансляция: Девочку назвали Россией. Интервью с родителями Солнышкиными

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Олег и Инна Солнышкины из Подмосковья назвали свою дочку Россией. Почему для новорождённой они выбрали именно это имя, супруги рассказывают в прямом эфире Лайфа.

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