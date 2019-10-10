Прямая трансляция: Турция проводит операцию "Источник мира" в Сирии

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Турецкая армия проводит масштабную спецоперацию по ликвидации курдских боевиков на севере Сирии. Идёт артобстрел по месту их временного пребывания.

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