Прямая трансляция: Путин на Совете по развитию физической культуры и спорта

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Президент РФ Владимир Путин в Нижнем Новгороде проводит заседание Совета по развитию физической культуры и спорта. За ходом совещания следите в прямой трансляции Лайфа.

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