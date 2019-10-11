Прямая трансляция: Конюшня полыхает в подмосковном Красногорске

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В подмосковном Красногорске полыхает конюшня. Пожар произошёл на Красногорском бульваре. Лайф ведёт прямую трансляцию с места происшествия.

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