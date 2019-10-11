Прямая трансляция: Стивен Сигал даёт мастер-класс по айкидо в Москве

164

Голливудский актёр Стивен Сигал проводит в Москве тренировку по айкидо. На мастер-классе сенсей прямо на татами объясняет нюансы техники борьбы и делится секретами в навыках боя.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×