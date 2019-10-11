Прямая трансляция: Люди несут цветы к гаражу, где погибла 9-летняя Лиза

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Жители Саратова несут цветы и мягкие игрушки к гаражу, где нашли погибшую 9-летнюю Лизу. Девочка ушла в школу и не вернулась. Её тело обнаружили за гаражами. Убийца школьницы уже дал признательные показания.

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