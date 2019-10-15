Прямая трансляция: Операция Турции в Сирии

25

Турецкая армия проводит масштабную спецоперацию по ликвидации курдских боевиков на севере Сирии. Идёт артобстрел по месту их временного пребывания. Курды укрылись в городе Джейланпынар на границе с Турцией.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×