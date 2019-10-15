Прямая трансляция: Путина встречают в президентском дворце в Абу-Даби

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Лидера России Владимира Путина встречают в президентском дворце в Абу-Даби. За ходом события следите в прямой трансляции Лайфа.

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