Прямая трансляция: Гранату обнаружили у детского сада в Москве

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В Москве рядом с детским садом нашли гранату. Территорию оцепили, на месте работают взрывотехники, ждут кинологов. Проводится эвакуация людей.

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