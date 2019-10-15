Прямая трансляция: Голикова — о новом отборе на "Лидерах России"

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В третьем сезоне Всероссийского конкурса "Лидеры России" выберут лучших управленцев в сфере здравоохранения. Об условиях участия рассказывает зампредседателя Правительства РФ Татьяна Голикова.

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