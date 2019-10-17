Прямая трансляция: Хабиб собрал пресс-конференцию после победы над Пуарье

Хабиб Нурмагомедов собрал открытую пресс-конференцию впервые после победы над Дастином Пуарье и защиты титула чемпиона UFC в лёгком весе. Хабиб поделится новостями и планами, ответит на вопросы журналистов, а также подведёт итоги первого года сотрудничества с брендом Gorilla Energy.

Помимо непобедимого бойца в мероприятии примут участие Омар Нурмагомедов — чемпион Gorilla Fighting Championship (GFC) в полулёгком весе, Тагир Уланбеков — чемпион GFC в легчайшем весе, а также соучредитель промоушена GFC, председатель совета директоров Premier Beverages Игорь Ким.