Прямая трансляция: Путин посещает ВГИК

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Президент РФ Владимир Путин встречается с выдающимися выпускниками старейшего творческого вуза страны — ВГИКа.

Сто лет назад — 1 сентября 1919 года — была образована первая Государственная школа кинематографии, которая впоследствии стала ВГИКом.

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