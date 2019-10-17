Прямая трансляция: Протесты в Барселоне. День четвёртый

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В Испании продолжаются акции протестов из-за приговоров для политиков, которые выступали за независимость Каталонии. Демонстрации ежедневно превращаются в беспорядки. А в пятницу Каталонию ждёт всеобщая забастовка.

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