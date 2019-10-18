Прямая трансляция: Новые подробности в деле сестёр Хачатурян

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Арсен Хачатурян — племянник убитого дочерьми Михаила Хачатуряна — представляет новые факты по делу. Он считает, что девушки спланировали убийство, а многое о своих отношениях с отцом выдумали.

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