Прямая трансляция с места вооружённого ограбления банка в Екатеринбурге

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Прямая трансляция с места ограбления банка "Открытие" в Екатеринбурге, где преступник застрелил одного из клиентов финансового учреждения. Сам злоумышленник уже задержан.

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