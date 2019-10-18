Прямая трансляция: Две женщины впервые вместе выходят в открытый космос

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Впервые в истории две женщины вместе выходят в открытый космос. Кристина Кук и Джессика Меир покинут МКС для замены одного из блоков системы энергопитания станции.

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