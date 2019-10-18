Прямая трансляция: Уволившиеся врачи — об итогах проверки в онкоцентре Блохина

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Уволившиеся сотрудники онкоцентра Блохина уверены: результаты проверки Минздрава не заслуживают доверия. На пресс-конференции они рассказывают, почему, по их мнению, оценка ведомства не соответствует действительности.

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