Прямая трансляция: Ликвидация "банды террористов" под Нижним Новгородом

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Операцию по уничтожению "незаконных вооружённых формирований" проводят в рамках международных военных учений "Взаимодействие-2019". Военнослужащие ликвидируют противника с помощью воздушного десанта и штурмовых групп.

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