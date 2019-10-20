Прямая трансляция: Полыхающий на западе Москвы склад тушат с вертолётов

527

На западе Москвы горит склад, где хранится скотч. Чёрный дым поднимается на несколько десятков метров вверх. Площадь пожара достигла полутора тысяч квадратных метров. Тушат пожар в том числе с вертолётов.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×