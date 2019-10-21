Прямая трансляция: На востоке Москвы полыхает склад

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В Москве на улице Амурской загорелось здание склада. На месте ЧП уже работают пожарные. Данных о пострадавших не поступало.

На месте уже находятся оперативные службы и спасатели.

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