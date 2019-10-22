Прямая трансляция: Прощание с детьми, погибшими в страшном пожаре в Ростове

В Ростове прощаются с детьми, сгоревшими заживо в страшном пожаре в многоквартирном доме. 37-летний Александр Комаров поджёг двухэтажку ночью, когда малыши и их родители мирно спали в своих постелях. В огне погибло семь человек, пятеро из них — дети от года до шести лет. На допросе мужчина сознался, что сделал это по пьяни из-за старой обиды на одну из семей, проживавших в доме. Сегодня в Ростове похоронят двух малышей — жертв трагедии. Похороны другой семьи — мамы и её троих деток — из-за проведения генетической экспертизы состоятся через несколько дней .
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