Прямая трансляция: Показ Валентина Юдашкина в Москве

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Валентин Юдашкин рассказывает о сюрпризах Недели моды в Москве и презентует свою коллекцию. Главное фешен-событие осени проходит с 22 по 27 октября. В этом году Moscow Fashion Week исполняется 25 лет.

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