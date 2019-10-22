Прямая трансляция: Итоги переговоров Путина и Эрдогана

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В Сочи завершились переговоры лидеров РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Разговор президентов длился более шести часов.

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