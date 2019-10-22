Прямая трансляция: Модный показ в московском метро

395

Фото © LIFE

В Москве проходит юбилейная, 25-я Неделя моды. Дизайнеры вдохновились городскими локациями и вышли за границы привычного формата. Подиумом стал Московский метрополитен.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×