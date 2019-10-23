Прямая трансляция: Путин проводит переговоры с президентом Египта

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Владимир Путин встречается с президентом Египта Абдул-Фаттахом Ас-Сиси. В Сочи проходит первый саммит и экономический форум "Россия — Африка". Для участия в нём прибыли делегации из 12 африканских стран.

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