Прямая трансляция: Переговоры Путина с президентом Нигерии

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Российский лидер Владимир Путин проводит переговоры с президентом Нигерии Мохаммаду Бухари в рамках экономического форума "Россия — Африка".

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