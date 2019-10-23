Прямая трансляция: Путин на саммите "Россия — Африка"

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Владимир Путин встречается с официальными делегациями 12 стран в рамках саммита "Россия — Африка", который сейчас проходит в Сочи.

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