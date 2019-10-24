Прямая трансляция: Конор Макгрегор даёт пресс-конференцию в Москве

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Легендарный боец ММА Конор Макгрегор прилетел в Москву на пресс-конференцию. Спортсмен отвечает на вопросы журналистов, а также рассказывает о своих планах и возможном возвращении в смешанные единоборства.

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