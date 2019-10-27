Прямая трансляция: "Мотозима-2019" в Москве

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Мотоцикл, который пережил кругосветку, монстр-траки, пожарно-спасательные "железные лошадки" — самые интересные экспонаты на выставке "Мотозима-2019" в Москве.

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